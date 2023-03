La Fondation Friedrich Naumann organise un Fuck Up Night

mardi 14 mars 2023 • 14 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) La Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté et l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO) ont organisé, le 15 mars 2023, un Fuck Up Nigth. Le Fuck Up Nigth est une séance d'échanges entres les entrepreneurs séniors et juniors, et d'autres personne

Le Fuck Up Nigth est une séance d'échanges entres les entrepreneurs séniors et juniors, et d'autres personnes. Au cours de cette séance, les intervenants expliquent comment ont-ils surmonté, leur échec. L'un des objectifs, c'est d'inciter les jeunes à entreprendre et à ne pas se décourager.

Dans son discours de Jo Holden, Directeur de l’Afrique de l’Ouest de la Fondation Naumann pour la Liberté : « Derrière chaque entrepreneur qui a réussi, il y a plusieurs échecs. Dans les Fuck Up Nigth, nous insistons sur les échecs. C’est à partir de cela que nous pouvons aider les autres. Actuellement, de plus en plus, il y a beaucoup de jeunes qui s’engagent dans l’entreprenariat »



Pour lui, « La Fondation Friedrich Naumann a contribué à soutenir les jeunes qui ont mis en place des entreprises qui emploient beaucoup de personnes. Ces derniers sont devenus de vrais entrepreneurs grâce à l’encadrement »

Avant d'ajouter: la Fondation Friedrich Naumann basée à Dakar mène plusieurs activités. Quelle est la mission de cette fondation en Afrique de l’Ouest ?



La fondation Friedrich Naumann pour la liberté travaille depuis les années 1980 au Sénégal. Elle travaille sur trois axes d’intervention : le premier axe c’est l’appui à la démocratie, au pluralisme, à l’amélioration de l’Etat de droit en travaillant dans l’accompagnement des partis politiques ; le deuxième axe de l’intervention de la fondation au Sénégal concerne les droits de l’homme et le troisième axe de l’intervention concerne l’appui à l’entreprenariat avec un focus spécial sur les jeunes entrepreneurs, les startups, les innovateurs et les incubateurs.



Pour la formation avec les jeunes, "nous sommes actuellement au lancement de la deuxième promotion de l’académie libérale de formation politique de la fondation Friedrich Naumann. Quels sont les retours que vous avez par rapport à l’importance de cette formation pour les jeunes ?



Le retour que nous avons a été tout à fait positif. En tant que fondation politique, la formation politique est une de nos principales missions au Sénégal mais aussi partout dans le monde. Il est essentiel de former les jeunes leaders de demain. Il est important de former ces jeunes qui ont des ambitions sur le plan politique. On a commencé il y a deux ans avec l’académie libérale de formation politique (première promotion Me Abdoulaye Wade). Pour cette deuxième promotion, on était très sélectif, élitiste. On a choisi que 35 personnes sur plus de 500 candidats (570 candidats exactement).

On a choisi les meilleurs et ils seront formés pendant 18 mois sur les concepts de la gouvernance politique, de l’Etat de droit, des droits de l’homme, de la gouvernance numérique, de la gouvernance économique sans oublier plusieurs autres sujets liés au fonctionnement d’un Etat de droit mais aussi à l’économie de marché. La formation est bien sûr articulée autour de l’idéologie libérale".

