iGFM (Dakar) Présent mardi à Abidjan en Côte d’Ivoire, le président de la Confédération africaine de football (CAF) Patrice Motsepe a comme prévu annoncé la création d’un championnat panafricain interscolaire de football en collaboration avec la FIFA. Et le milliardaire sud-africain va financer cette initiative de sa poche, en effectuant un don de 10 millions de dollars (5.456.986.000 F CFA) à travers sa fondation !

Cette compétition sera ouverte aux filles et garçons âgés de 12 à 14 ans. Le tournoi se déroulera en trois étapes : «d’abord au niveau national (via les associations nationales ) et ensuite au niveau zonal avec l‘organisation de six tournois régionaux qui serviront de tours qualificatifs au tournoi final», a précisé la CAF.

«Des tournois nationaux pilotes seront organisés dans plusieurs pays d’Afrique ; notamment au Bénin et en République Démocratique du Congo. Les autres pays participants seront annoncés ultérieurement. Les tournois de qualification se jouent entre mai et décembre 2021 alors que les finales sont prévues en février 2022», a détaillé l’instance panafricaine. «La première édition complète du Championnat panafricain interscolaire de football CAF-FIFA, avec tous les pays du continent africain, se déroulera entre 2022 et 2023.»

«Le don de 10 millions de dollars (5.456.986.000 FCFA) servira à développer le football scolaire dans les six zones de la CAF. (…) Les écoles gagnantes utiliseront la cagnotte pour, entre autres, se doter d’infrastructures, d’installations et d’équipements académiques favorables au développement du football et à l’éducation», a encore ajouté l’instance.

Avec Afrikfoot