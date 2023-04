dimanche 16 avril 2023 • 204 lectures • 0 commentaires

Société 4 heures Taille

iGFM (Dakar) La capitaine de l'équipe nationale féminine de football du Sénégal, se lance dans l'action humanitaire et caritative. A travers sa Fondation Safiétou Sagna « F2S », elle tient une conférence de presse, ce 16 avril 2023, à Ziguinchor sa ville natale.

Autour d'un Ndodou, la joueuse du FC Metz (France) dont le but est "d’améliorer les conditions de vie des populations défavorisées", présentera la Fondation et ses membres, les objectifs, les activités et le siège. Ce sera au Centre Culturel Régional de Ziguinchor, à Tilène plus précisément, à partir de 18h00.



OBJECTIFS SPECIFIQUES



-Repenser le développement socio-économique

-Corriger les disparités socio-spatiales

-Equiper les infrastructures sociales de bases

-Elaborer un panorama de programme multisectoriel à soumettre aux établissements locaux et internationaux

-Concevoir ; étudier ; suivre et évaluer toutes les activités entreprises

-Etablir des relations avec les établissements de santé, scolaires, formation professionnelle et technique des foyers sociaux

-Faire du marketing auprès des structures et investisseurs

-Lutter contre les pathologies endémiques

-Participer à la lutte contre le décrochage scolaire

-Promouvoir le sport, l’éducation, l’alphabétisation, la transformation, la formation