jeudi 8 octobre 2020 • 102 lectures • 0 commentaires

Société 5 heures Taille

IGFM - La foudre a tué un pêcheur malien en pleine activité dans le fleuve à Simbanding Balante, localité située dans le département de Goudomp.

Le drame s’est produit dans la nuit du mardi 06 au mercredi 07 octobre, et qui a frappé un jeune pêcheur malien âgé de plus de vingt-cinq ans, rapporte notre source qui précise qu'il portait une torche sur la tête pour s’éclairer et que c'est celle-ci qui aurait attiré la foudre sur lui.



Le corps sans vie de la victime retrouvé par d'autres pêcheurs sera acheminé ce mercredi matin au district sanitaire de Goudomp par les agents de la santé et la gendarmerie venus constater les faits...