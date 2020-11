lundi 30 novembre 2020 • 104 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Thiès) Youssouf Dabo, l'entraîneur des juniors sénégalais se dit très frustré de ne pas participer à la Coupe d'Afrique des Nations U20, prévue en Mauritanie en 2021.

«Lors du premier match contre la Sierra Leone on a vue une équipe poussive, qui ne rassurait pas trop mais voilà en quelques jours on a vue une équipe qui a vraiment progressé, des garçons qui par moment ont proposé en tout cas du jeu même si on est focalisé sur le résultat. Parfois, il faut vraiment qu’ils soient capable de proposer du football. C’est vrai que y’a la frustration de ne pas gagner ce trophée pour aller à la CAN, mais il auront d’autres opportunités pour jouer d’autres compétitions dans leurs carrières de footballeurs. Après moi, je pense que j’ai aussi beaucoup progressé avec ce groupe pendant deux ans que ce soit avec cela et avec les anciens mais ça va me servir dans le futur», a-t-il déclaré en conférence de presse d'après-match.

Pour rappel, le Sénégal a été battu en finale du tournoi de l'UFOA A, par la Gambie (2-2,TAB 4-3), hier, au stade Lat Dior.