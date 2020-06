La FSF va étudier les possibilités d’une reprise des compétitions avant novembre

iGFM-(Dakar) Fixée en novembre, la reprise des différents championnats du Sénégal pourrait avoir lieu un peu plutôt. En effet, le Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football va étudier les possibilités d’une reprise des compétitions avant la période qui avait été annoncée.

Les nouvelles décisions prises ce jeudi par les autorités sénégalaises portant assouplissement des mesures liées à l’état d’urgence ont permis au Comité d’urgence de la FSF de tenir une réunion, ce même jour. A l’issue de cette réunion, il a été décidé que le Comité exécutif programme une autre au début du mois de juillet en vue « d’étudier les possibilités d’une reprise des différents championnats avant le mois de novembre », selon le communiqué de la Fédération sénégalaise de football.

Il a été également demandé « à la Commission médicale et au Secrétariat général de concevoir un protocole médical de reprise des compétitions afin de garantir la protection sanitaire des différents acteurs », ajoute le communiqué.

Conscient de l’impact du covid-19, le Comité d’urgence a décidé d’apporter « un soutien en denrées alimentaires et matériels de protection aux populations impactées des zones d’implantation des deux centres de la FSF (Toubab Dialaw et Guéréo) ». Les remises sont programmées ce vendredi matin (10h), à la mairie de Yène et à 11h00 au Centre d’Excellence CAF Youssoupha Ndiaye de Guéréo, précise le même communiqué de l’instance dirigeante du football sénégalais.

Pour rappel, les championnats de football ont été suspendus à la mi-mars pour lutter contre la pandémie du Covid-19. Quelques semaines après, ils ont été reportés en novembre sous forme de play-offs et de play-downs. D’ailleurs, cette décision avait soulevé la colère de plusieurs clubs évoluant dans les différents championnats du football national.