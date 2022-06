mardi 28 juin 2022 • 1051 lectures • 0 commentaires

Une jeune fille de 14 ans a été transformée en esclave sexuel dans sa propre famille. Selon Libération, elle a été violée à plusieurs reprises par son...père âgé de 65 ans et son cousin.

La victime présumée explique qu’à 12 ans déjà, son cousin F. Diaw a abusé d’elle à plusieurs reprises. Puis, ce fut au tour de son propre père. «Mon père, B. Gaye, me faisait regarder des films pornographiques en présence de ma mère Il a couché avec moi à plusieurs reprises», a-t-elle déclaré.



Selon toujours Libération, la maman refuse de confirmer ou de nier les faits. Mais, elle confesse: «En tout cas, si jamais elle est enceinte, ce serait l'œuvre de son père, j'avais alerté les membres de sa famille sur ses agissements.»



B. Gaye, le père mis en cause par sa fille, nie: «Je suis victime des manigances des membres de la famille de mon épouse. Ces derniers cherchent à me nuire depuis que j'ai donné en mariage notre fille ainée.»



L'examen médical accable les deux mis en cause qui sont déférés au parquet pour détournement de mineure, corruption de mineure, viols commis par ascendant sur mineure et viols répétés sur mineure.