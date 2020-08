La grande mosquée de Porokhane inaugurée ce Vendredi 21 Août 2020

iGFM – (Dakar) Sous le ndiguel , la bénédiction et la présence effective de Serigne Mountakha Bachir MBACKE Khalife Général des Mourides .

La communauté mouride inaugure officiellement et symboliquement la grande mosquée de Porokhane ce Vendredi 21 Août 2020 .

A cet effet , le Khalife à travers sa déclaration n’a pas invité le public à cause de la pandémie de la Covid19 . Le respect des gestes barrières est fortement recommandé .