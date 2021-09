mercredi 29 septembre 2021 • 495 lectures • 1 commentaires

International 2 heures Taille

La Guinée a officiellement décidé de l'ouverture de sa frontière avec le Sénégal. La décision vient d'être actée par le Comité national du Rassemblement et du Développement (Cnrd)

“Conformément au communiqué numéro 19 relatif à la situation sécuritaire et sanitaire au niveau de nos frontières terrestres et vu le rapport fourni par les acteurs concernés de la région de Labé et de Boké, le président du CNRD décide la réouverture de la frontière guinéo-sénégalaise à compter du mercredi 29 septembre 2021", lit-on dans le Communiqué de la Junte au pouvoir en Guinée. Pour rappel, les frontières avaient été unilatéralement fermées par Alpha Condé.