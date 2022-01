jeudi 13 janvier 2022 • 2260 lectures • 0 commentaires

iGFM (Cameroun) Nos envoyés spéciaux vous livrent les dernières informations avant le derby Sénégal-Guinée, prévu ce vendredi (13H GMT), à Bafoussam, dans le cadre de la 2e journée de la Coupe d'Afrique des Nations dans le groupe B.

L'Afrique s'apprête à vivre l'une des rencontres les plus attendues dans cette 33e éditions de la Coupe d'Afrique des Nations "Cameroun 2021". À la veille de ce derby de l'Afrique de l'ouest, nos envoyés spéciaux à Bafoussam, vont livre les informations au sein des deux équipes, le Sénégal et la Guinée.



Abdoulaye Seck toujours gêné aux adducteurs



Depuis quelques jours, le défenseur central des Lions du Sénégal fait du footing à cause d'une blessure aux adducteurs. Ce jeudi, veille de match, Abdoulaye Seck ne s'est pas entraîné avec le groupe. Comme hier, il faisait quelques tours de terrain avec un membre du staff médical afin de tester.



Entraînement pour Nampalys, Pape Matar et Saliou Ciss



22 joueurs étaient à l'entraînement, ce jeudi après-midi. Parmi les 22, on peut citer les trois qui étaient positifs au covid-19 peu avant la CAN. Il s'agit de Nampalys Mendy, Pape Matar Sarr et Saliou Ciss. Ils ont rejoint le groupe hier après avoir été finalement testés négatifs. Des renforts de taille pour les Lions à quelques heures du choc du groupe B.



La Guinée a pris quelques minutes de l'entraînement des Lions



Prévue pour prendre fin à 17h (16h heure de Dakar), la séance d'entraînement de la Guinée a débordé. Les Guinéens ont quitté le terrain d'entraînement de l'hôtel Tagidor vers 17h05 au moment où les Lions attendaient dehors. D'ailleurs, un des lions a tenté de chambrer les Guinéens en leur disant que vous avez effectué 2h d'entraînement et vous avez pris 6 minutes de notre temps.



Diouf menacé ?



El Hadji Diouf est-t-il menacé par des membres de la délégation de l'équipe du Sénégal? En tout, on a appris que l'ancien international sénégalais serait la cible des membres de l'équipe, qui n'auraient pas aimé son comprortement pendant cette CAN. Selon eux, Diouf, Diomansy et Fadiga étaient allés à une soirée, sans les mesures barrières. Ces anciens Lions proches de l'équipe actuelle, sont même accusés de propager le coronavirus au sein de la tanière qui en souffre déjà. Mais, une source proche de l'équipe nous informe que Diouf ne loge pas dans l'hôtel des Lions. Il y a passé la nuit que les veilles de matchs. Il retourne toujours à Yaoundé.

Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés Spéciaux à Bafoussam, Cameroun)