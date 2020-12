mercredi 23 décembre 2020 • 75 lectures • 0 commentaires



iGFM (Dakar) La "journée noire" de la Juventus, le record de Messi qui affole l'Espagne ou encore trois cadors de la Premier League sur Grealish, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.

La journée noire de la Juve

«Mardi noir pour la Vieille Dame.» Voilà comme le journal Tuttosport résume les dernières 24 heures du club turinois, hier. Cela s'est même joué en moins de 24h. Vers 17h30, la justice italienne est revenue sur l'attribution de la victoire de la Juventus contre le Napoli (3-0 sur tapis vert décrété il y a quelques mois). Les Napolitains n'avaient pas pu rejoindre Turin après que les autorités sanitaires du pays les aient empêchés d'embarquer suite à des cas de suspicion de Covid-19 au sein de l'effectif. La Juve a donc perdu 3 points au classement et devra jouer son match contre Naples probablement en mai. Puis, quelques heures plus tard, c'est sur le terrain que la Juventus a pris une nouvelle «claque», comme l'écrit le Corriere dello Sport. Une défaite 3-0, à domicile, et la première de la saison en championnat, contre la Fiorentina, qui fait chuter les Turinois à la 4e place de la Serie A. «Une nuit noire pour la Juventus», écrit la Gazzetta dello Sport ce matin. Un mardi à vite oublier.

Messi dépasse Pelé, la Catalogne s'enflamme

Lionel Messi avait égalé Pelé ce week-end. Le voilà désormais seul propriétaire du record. L'Argentin, en inscrivant le troisième but du FC Barcelone hier soir à Valladolid (3-0), est devenu le joueur ayant marqué le plus de buts pour un seul club dans l'Histoire du foot. Avec 644 unités, il entre un petit peu plus dans «la légende» de ce sport, comme le titre Mundo Deportivo ce matin. Un évènement qui fait la une jusqu'au Venezuela, où le journal Méridiano s'exclame : «oh Roi Messi», ce matin sur sa première page. Sport aussi salue cet exploit, mais retient aussi que La Pulga continue de parfaire son entente avec Pedri sur la pelouse. Hier, c'est le milieu de terrain qui a offert une passe décisive à l'Argentin. Et ça, c'est de bon augure pour la suite de la saison du Barça pour le quotidien.

Trois cadors anglais sur Grealish

Le milieu de terrain d'Aston Villa, Jack Grealish, est l'un des joueurs les plus surveillés de la Premier League ces derniers temps. À 25 ans, il est le véritable dépositaire du jeu des Villans et désormais, il est courtisé par les plus grandes écuries du pays. Comme le révèle le Daily Mirror ce matin, les deux clubs de Manchester, City et United, ainsi que Liverpool se feraient la guerre actuellement afin d'attirer l'Anglais dans leurs filets. Les deux premiers sont des courtisans de longue date de Grealish, mais pour les Reds, l'intérêt serait plus récent. Depuis que Mohamed Salah aurait laissé entendre qu'il n'était plus heureux à Liverpool, estime le tabloïd. Le mois de janvier pourrait servir afin que les cadors lâchent leurs premières offres à Villa.

Footmercato