mardi 14 février 2023 • 376 lectures • 0 commentaires

Société 1 heure Taille

Ce mardi, 8 nouveaux membres de la Cour des comptes ont été installés. Choisis par voie de concours, ils ont prêté serment. Lors de la cérémonie, le président de l’institution a dit toute leur détermination à poursuivre leur mission de contrôle.

«Permettez-moi de vous assurer que la Cour des Comptes est aujourd’hui, plus que jamais déterminée à et engagée à continuer à jouer pleinement son rôle institutionnel de gardien de la bonne utilisation des ressources publiques», a déclaré Mamadou Faye, premier président de la Cour des comptes.



Il assuré que son institution fera son travail en recherchant des moyens techniques et matériels supplémentaires en se dotant d’outils technologiques permettant d’amplifier sa propre mission, mais en s’appropriant les normes internationales de contrôle.



«La Cour le fera aussi par le dialogue, mais aussi par un partenariat fécond avec toutes les parties prenantes», ajoute le magistrat qui a été reconduit à son poste, il y a quelques jours, par le président Macky Sall.



Son institution s’est faite remarquer, ces derniers mois, par son rapport sur la gestion du Fonds force covid-19. Rapport qui a révélé beaucoup de dérapages dans l’utilisation de ces ressources.