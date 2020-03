La Liga suspend son Championnat pour les deux prochaines journées

Alors que le club merengue a activé le protocole coronavirus et mis en quarantaine tous les joueurs de ses équipes de football et de basket, à la suite d’un test positif sur un basketteur , la Liga a décidé de suspendre son Championnat pour les deux prochaines journées (l a 28e journée du 13 au 15 mars et la 29e journée du 20 au 22 mars ).