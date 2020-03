La Ligue des champions de basket-ball prévoit un 8e de finale fin septembre pour clore la saison 2019-2020

iGFM-(Dakar) Lors de la réunion du conseil d’administration de la BCL qui a eu lieu le lundi 30 mars par vidéoconférence, la Ligue des champions de basket-ball a pris la décision de reporter fin septembre / début octobre 2020 tous les matchs restants, initialement prévus de mars à mai 2020, à afin de protéger la santé et la sécurité des joueurs, entraîneurs, officiels et supporters.

Le conseil d’administration de la BCL a longuement discuté de la situation actuelle concernant la pandémie de COVID-19 et de son impact sur la concurrence, et a confirmé les conditions suivantes comme conditions préalables pour que la saison BCL reprenne au cas où la FIBA ​​lèverait la suspension de toutes ses compétitions comme Conformément à la décision prise le 12 mars et confirmée au Conseil central de la FIBA ​​les 26 et 27 mars 2020:

Afin de protéger la santé et de garantir la sécurité des joueurs, des entraîneurs, des officiels et des supporters: les activités sportives doivent être autorisées par les autorités publiques compétentes de tous les pays avec des équipes participant encore à la saison en cours;

Afin de garantir une compétition équitable: les joueurs doivent être disponibles pour une période d’entraînement adéquate une fois que les activités sportives sont autorisées;

Afin d’organiser correctement les opérations de jeu: les restrictions de voyage transfrontalières doivent être levées;

Afin de fournir les meilleures conditions pour les joueurs, les fans et les partenaires: l’événement pinacle et le chant du champion BCL se dérouleront devant les fans.

Tenant compte du fait que les conditions ci-dessus ne peuvent pas être, raisonnablement, remplies pour que la saison BCL se termine, le conseil d’administration de la BCL a pris la décision unanime de reprendre et de conclure la saison 2019-2020 avec l’organisation d’un huitième match final. -out compétition, qui se tiendra du 30 septembre au 4 octobre 2020.

L’hôte et le lieu de l’événement et d’autres détails concernant la compétition seront annoncés en temps voulu.

Les deux matchs en suspens (JDA Dijon vs Nizhny Novgorod et Iberostar Tenerife vs Filou Oostende), toujours en attente pour la conclusion des huitièmes de finale, seront joués avant l’accueil de la finale des huit à une date à confirmer. De plus amples détails seront communiqués en temps voulu.