La Ligue des Imams et Oulémas demande de rouvrir toutes les mosquées 

iGFM – (Dakar) – « Elle sollicite de toutes les Mosquées qui avaient suspendu les prières de vendredi, en application des directives médicales, de procéder, si possible, à leur reprise, dans le respect strict des mesures préventives recommandées par le corps médical », invite la ligue dans un communiqué. Dès lors, imam Dame Ndiaye et Cie recommandent à leurs pairs d’accès leurs sermons sur le Covid-19, notamment la nécessité de respecter les gestes barrières de la part du fidèle musulman, afin de préserver sa santé et celle des autres.

La ligue invite également les personnes âgées et celles ayant des maladies chroniques à rester à la maison pour ne pas mettre leur vie en danger. Par ailleurs, toute la communauté est exhortée à multiplier les prières pour que le Tout Puissant délivre le pays de la pandémie du Covid-19.

IGFM