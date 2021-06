mardi 29 juin 2021 • 45 lectures • 0 commentaires

La loi d’Orientation N14/2021 relative au Volontariat a été votée à l’unanimité par les députés ce mardi 29 juin 2021.

Défendue par le ministre de la Jeunesse, Mme Néné Fatoumata TALL devant les parlementaires, cette loi fixe le cadre juridique d'exercice des actions de Volontaires, d'harmonisation des interventions et encadre toutes les activités de développement socio-économique entreprises par les acteurs du Volontariat. Elle renforce le dispositif institutionnel et d'intervention dans le Volontariat et encadre les initiatives en la matière.

Le texte ainsi mis à jour intervient dans le cadre de la mise en œuvre du PSE Priorité Jeunesse initié par le Président de la République Macky SALL.