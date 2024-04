jeudi 11 avril 2024 • 1331 lectures • 0 commentaires

La maison de la presse malienne a décidé de ne pas se soumettre à l'injonction des autorités militaires qui veulent que les actualités des partis ou associations politiques ne soient pas diffusées.

Au Mali, les autorités militaires ont décidé de suspendre les activités des partis politiques. Elles ont, à travers la Haute Autorité de la Communication (Hac), demandé aux médias d’arrêter toute diffusion et publication des actualités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations. Des injonctions auxquelles la maison de la presse malienne refuse de se soumettre.



«Après concertation des organisations faîtières, réunies ce jour Jeudi 11 avril 2024 à son siège, la Maison de la Presse rejette purement et simplement ce texte sans fondement juridique de la Hac», lit-on dans un communiqué de presse parcouru par iGfm. La Maison de la Presse appelle l’ensemble de la presse malienne à ne pas se soumettre aux injonctions de la Hac et invite les médias à rester debout, unis et mobilisés pour la défense du droit du citoyen à l’information.