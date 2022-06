mardi 28 juin 2022 • 937 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) La manifestation de Yewwi Askan Wi se tiendra-t-elle demain ? En tout cas, dans plusieurs localités déjà, les préfets l’ont interdite.

Demain, Yewwi Askan Wi la coalition de l’opposition compte manifester à Dakar et dans plusieurs localités du pays. Mais, déjà, plusieurs préfets ont signé leur arrêté d’interdiction. Ladite manifestation a été interdite à Tambacounda, à Bambeye, à Kaolack, Kolda et à Tvaouane.



«Est interdit le rassemblement projeté le mercredi 29 juin 2022 de 15 heures à 19 heures au terrain préfecture, par Messieurs Sadieubou Mbaye, Gorgui Ndiaye et Alioune Badara Mboup, au nom de Yewwi Askan Wi Tivaouane pour les motifs suivants : risques de troubles à l’ordre public ; violation de l’article L61 du code électoral », a argumenté le préfet de Tivaouane dans son arrêté.