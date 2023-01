jeudi 5 janvier 2023 • 915 lectures • 3 commentaires

iGFM (Dakar) La manifestation prévue par Yewwi Askan Wi à la place de la nation a été interdite. Le préfet de Dakar, dans une correspondance adressée aux Abasse Fall et Cie, a expliqué pourquoi.

Yewwi Askan Wi avait prévu de manifester à la place de la nation, dès demain vendredi. Mais, Ousmane Sonko et Cie ne pourront pas occuper ladite place. Le préfet n'a pas autorisé leur rassemblement.



Dans une correspondance qui leur a été adressée, l'autorité préfectorale a déclaré que «le lieu retenu fait l'objet, depuis quelques jours, de travaux d'envergure dans le cadre du projet Bus Rapid Transit (Brt) et pour les besoins des prochaines activités de la fête de l'Indépendance».



Et donc, dit-il, ladite place est marquée par une présence continue d'engins et d'ouvriers. Ce qui rend désormais impossible la tenue de rassemblements, en raison des risques d'accident et de retard dans le planning d'exécution des travaux.



«Par conséquent, je suis au regret de ne pouvoir donner suite favorable à votre requête», leur a signifié Mortalla Tine, préfet de Dakar.