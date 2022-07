lundi 18 juillet 2022 • 1017 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Youssou Ndour, est le lauréat du prix « La Mar de Músicas 2022 ». Le conseil municipal de Carthagène décernera ce lundi le prix de son festival à la superstar de la musique africaine.

Le Sénégalais l’une des personnes les plus influentes du monde, une icône populaire pour son engagement en faveur des questions sociales et culturelles, capable de combiner tradition et modernité dans sa musique, et un combattant infatigable des préjugés sur le continent africain, rapporte cadenaser.com.

Accompagné par le Super Etoile de Dakar, le musicien, ministre-conseiller du président, le grand ambassadeur du continent africain, qui a le plus contribué au développement du mbalax, la musique populaire du Sénégal, donnera un concert commémoratif le même jour au festival, où il s’est déjà produit à six reprises.

La mairesse de Carthagène, Noelia Arroyo, a annoncé en mai que La Mar de Músicas décernait ce prix à ce magnat de la presse, qui n’a jamais cessé de vivre à Dakar « pour sa voix incomparable et émouvante, aussi moderne qu’enracinée dans la tradition du griot ».

Le prix « La Mar de Músicas » qu’il recevra cette année a déjà été décerné lors d’autres éditions à Salif Keita, Totó la Momposina, Oumou Sangaré, Susana Baca, Cheick Lô, Pablo Milanés, Omara Portuondo, Gino Paoli et Jorge Drexler. Youssou N’Dour était déjà annoncé en 2020 pour le prix « La Mar de Músicas », mais la suspension du festival en raison de la pandémie a contraint à reporter ce prix, qui sera remis lors de la 27e édition du festival.