iGFM - (Dakar) La Marine nationale Sénégalaise a intercepté un navire impliqué dans un trafic international de drogue. Elle a saisi plus d'une tonne de drogue dure.

Le navire en question, dénommé LA ROSA, avait à son bord cinq (05) membres d'équipage. Les premières fouilles ont permis de découvrir à bord, de la cocaïne pure pour un poids estimé à 2026 kg.



Les vedettes de la Marine nationale, Lac Retba et Cachouane, avec les unités de la "Force spéciale mer embarquées, ont avec engagement et professionnalisme intercepté en toute sécurité le navire avant de sécuriser sa cargaison", indique le Colonel Matar Diop, Directeur de l'information et des relations publiques et des armées (Dirpa).



Il informe que "l'opération a été une réussite grâce à l'appui aérien de l'avion de patrouille maritime Casa 235 de l'Armée de l'Air et de l'avion FALCON- 50 français stationné à Dakar."



Le navire, la cargaison et l'équipage ont été remis à la disposition des administrations compétentes pour la poursuite des enquêtes.