lundi 12 octobre 2020 • 387 lectures • 0 commentaires

Société 2 heures Taille

iGFM – (Dakar) La masse salariale de l’administration publique, au Sénégal, ne dégonfle pas. Au contraire, elle sera encore plus lourde en 2021.

Dans le projet de loi de Finances de 2021, les dépenses de personnel culminent à 904,9 milliards de F Cfa, contre 817,7 milliards de FCFA dans la Lfi 2020. Soit une augmentation de 10,7%.

Ce qui signifie que 151 410 citoyens (effectif officiel de la fonction publique en 2020), consommeront le 1/5 des ressources nationales l'année prochaine.

Et pourtant, en 2000, la masse salariale était de seulement 173 milliards de francs Cfa, que se partageaient 65.887 agents publics. Soit une moyenne de 2.625.707 FCFA par agent et par an.

En 2011, une masse salariale de 428 milliards FCFA était répartie entre 91.401 agents, soit une moyenne annuelle individuelle de 4.682.662 francs Cfa.

En 2018, ce sont 135.000 agents qui émargent pour un montant global de 683 milliards de FCFA. Autrement dit, une moyenne annuelle de 5.059.259 francs Cfa pour chaque agent de l’Etat.