La mauvaise nouvelle de Hott: « Une baisse des produits finis n’est pas du tout à l’ordre du jour « 

Avec la chute des prix du baril du pétrole, nombre de citoyens sénégalais s’attendaient à une baisse des prix du carburant. Baisse qui aurait pu édulcorer un peu la situation morose du pays, marquée par la crainte d’une propagation rapide du Covid-19. Mais, le ministre de l’Économie, Amadou Hott, a balayé toute possibilité de baisse.

«Il est vrai qu’il y a un petit gain que l’Etat obtient. Mais n’oubliez pas également qu’il y a une perte de recettes. Il y a une fiscalité sur le pétrole. Et s’il y a une baisse du prix du baril cela induit une baisse de recettes. Donc il faut faire attention, l’Etat sera affecté en termes de recettes sachant que les besoins de l’Etat sont en train d’augmenter», a-t-il indiqué, avant de tuer dans l’œuf toute possibilité de baisse dans les prochains jours : «Une baisse des produits finis n’est pas du tout à l’ordre du jour actuellement et même dans un moyen terme à cause des besoins importants que l’Etat doit financer », a-t-il expliqué face à la presse.