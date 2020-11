jeudi 19 novembre 2020 • 35 lectures • 0 commentaires

Vidéo 16 mins Taille

Pendant que l’on essaye de régler le problème de l’émigration clandestine et la pénurie de poissons en mer, une autre maladie mystérieuse fait surface et commence à inquiéter la population Sénégalaise.

En effet beaucoups de jeunes risquent leurs vies pour rejoindre l’Europe dans l’espoir d’une vie meilleure. En ce moment où les cadavres se compte par centaine, les jeunes se justifient et déclarent qu’ils ne parviennent pas à trouver un travail descend et les poissons en mer se font de plus en plus rare. Si cela ne suffisait pas, une maladie mystérieuse fait son apparition et touche en particulier les pécheurs.

Toute une brochette de problèmes liés à la mer qui pousse à se poser la question : la mer est-elle maudite? Des phénomènes que Oustaz Mame Ass tente d’expliquer en se basant sur la religion.