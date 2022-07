mardi 26 juillet 2022 • 911 lectures • 0 commentaires

iGFM- Au cours de cet après-midi et la nuit, les manifestations pluvio-orageuses intéresseront par endroits les régions sud. Avec une possibilité d’extension sur le centre-sud. Ailleurs le temps sera stable.

La chaleur humide sera ressentie à l’intérieur du territoire notamment sur les régions Est et Centre où les températures maximales varieront entre 35 et 37°C.



Les visibilités seront bonnes. Les vents dominants seront de secteur Ouest à Sud-ouest et d’intensité faible à modérée.