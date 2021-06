mardi 29 juin 2021 • 868 lectures • 0 commentaires

Société 2 heures Taille

Militante du parti démocratique sénégalais (Pds), Dieynaba Diallo est sortie de réanimation, après sa mésaventure. Elle affirme avoir été jetée du 2ème étage d'un immeuble et accuse un certain Khadime Diouf.

Dieynaba Diallo va mieux. Elle a été entendue au commissariat de la Médina en charge de cette affaire dans laquelle le nommé Khadim Diouf, un étudiant, est placé en garde à vue, selon Libération.

Les falts ont eu lieu samedi demier dans un immeuble de la Gueule Tapée mais les versions des deux protagonistes, à savoir Dieymaba Diallo et Khadim Diouf, divergent. La première soutient effectivement avoir été poussée par le deuxième qui nie formellement les faits.



Les enquêteurs tentent de déterminer où se situe la vérité. Mais une chose est sure : Dieynaba Diallo et Khadim Diouf se connalssent, comme ils l'ont tous les deux confirmé.