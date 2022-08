mardi 16 août 2022 • 1083 lectures • 1 commentaires

iGFM (Dakar) Journaliste sportif sénégalais, Mohamed El Amine Diop (Afriquesports), a déclaré sur iGFM, que la mise à l'écart de Gana Gueye au PSG, n'est pas seulement liée à l'aspect sportif.

"La mise à l'écart de Gana au PSG n'est pas seulement liée à l'aspect sportif. Il y a de cela quelques mois, il avait refusé de porter le maillot floqué aux couleurs LGBT. Donc, l'affaire homophobie peut aujourd'hui porter préjudice à Gana Gueye.



On peut parler de sanction, car on peut dire qu'eux (les clubs) ont leurs propres règles et leur façon de faire qui n'arrangent pas le joueur. Car, ce dernier à sa propre culture, convicton et sa réligion qui n'acceptent pas certaines choses . Il (club) peut se dire que la façon de faire du joueur ne l'arrange pas, il peut ternir son image. Donc, je ne dirais pas qu'il a été sanctionné mais j'en suis sûr que tout n'est pas lié à l'aspect sportif. Ceux qui sont dans le milieu de terrain du PSG ne sont pas plus talentueux que Gana. Mais il (Gana) avait assumé sa position en prenant ses responsabilités, tout en ayant le soutien de son pays malgré les attaques contre lui.



Maintenant, on parle d'hésitation avec Everton. On dit qu'il ne fait pas partie des plans de Galtier. Pourquoi il ne fait pas partie des plans de Galtier? Avec le style de jeu de Galtier, sur le plan défensif, Gana arrange très bien Galtier. Peut-être que le PSG a pris ses responsabilités aujourd'hui pour pousser Gana vers la sortie."