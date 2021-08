mercredi 4 août 2021 • 428 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La visite du président phocéen Pablo Longoria ces derniers jours au Sénégal a permis de renforcer les liens entre l'OM et Diambars de Saly qui, malgré les rumeurs, comptent bien poursuivre leur collaboration.

Signé fin 2019, le partenariat entre l’Olympique de Marseille et l’Institut Diambars au Sénégal a pour l’instant débouché sur peu de résultats concrets hormis la présence du jeune Bamba Dieng dans l’effectif de l’OM. Mais la visite du président phocéen Pablo Longoria ces derniers jours au Sénégal a permis de renforcer les liens entre les deux parties qui, malgré les rumeurs, comptent bien poursuivre leur collaboration.

«On a signé un partenariat. Et c’est tout de suite après qu’il y a eu une restriction causée par la Covid-19», a expliqué le président de Diamabars, Saër Seck, mardi en conférence de presse aux côtés de Longoria. Une manière de justifier pourquoi l’échange de compétences techniques, avec des formateurs de l’OM attendus au Sénégal, tarde à se mettre en place.

«En Afrique, il y a des possibilités encore très grandes. Qu’est-ce qu’on recherche de plus en Afrique ? On cherche toujours à avoir de l’excellence, des talents sportifs au niveau international», a de son côté souligné Longoria. Des mots qui sous-entendent que ce partenariat est amené à se poursuivre ! Rappelons que l’OM dispose chaque saison d’une option prioritaire pour recruter deux jeunes de l’Institut.