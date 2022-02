La musique, le cinéma, sa maladie et « Wet na »... les confidences de Paulette

samedi 19 février 2022

iGFM - (Dakar) Ce samedi, Paulette Diémé est l’invitée de iGFM. Elle nous présente son opus dénommé «Wet na» et nous parle de son rôle dans la série «Une femme, un mari». Dans cet entretien, l'auteure de « Mas ki mal » se confie. Elle explique sa vie de mère et d’artiste. La zoukeuse revient aussi sur son aventure dans le cinéma et explique aussi les raisons qui l’ont poussée à s’éloigner de la scène.



