iGFM - (Dakar) Le Général Jean Baptiste Tine, remplacé à la tête du Haut commandement de la gendarmerie nationale par le Général Moussa Fall, vient d’hériter d'un nouveau point de chute.

Le Général de Corps d'armée, logé à la deuxième section des cadres de l'armée, a été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Sénégal en Russie. Il remplace ainsi Monsieur Abdou Salam Diallo, Conseiller des Affaires étrangères principal de classe exceptionnelle, précédemment Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal en Fédération de Russie. Ce dernier est nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal en Corée. (Ci-dessous la liste complète des nominations en Conseil des ministres)



Monsieur Abdou Salam DIALLO, Conseiller des Affaires étrangères principal de classe exceptionnelle, précédemment Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal en Fédération de Russie, est nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Son Excellence Monsieur Moon Jae-in, Président de la République de Corée, en remplacement de Mamadou Gueye FAYE ;



 Monsieur Jean-Baptiste Thiathie TINE, Général de corps d’Armée (2 ème section), est nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Son Excellence Monsieur Vladimir POUTINE, Président de la Fédération de Russie, en remplacement de Monsieur Abdou Salam DIALLO, appelé à d'autres fonctions;



 Monsieur Abdoulaye Barro, Conseiller des Affaires étrangères principal, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal en Malaisie, est nommé, cumulativement avec ses fonctions, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Sa Majesté Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, Roi de Thaïlande, avec résidence à Kuala Lumpur ;



 Monsieur Abdoulaye Barro, Conseiller des Affaires étrangères principal, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal en Malaisie, est nommé, cumulativement avec ses fonctions, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Sa Majesté Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin waddaulah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddien Sa’Adul Khairi Waddien, Sultan et Yang Di-Pertuan de Negara Brunei Darussalam, avec résidence à Kuala Lumpur;



 Monsieur Abdoulaye Barro, Conseiller des Affaires étrangères principal,Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal en Malaisie, est nommé, cumulativement avec ses fonctions, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Son Excellence Monsieur Nguyen Xuan Phuc, Président de la République socialiste du Vietnam, avec résidence à Kuala Lumpur ;



 Monsieur Mouctar Bélal BA, Administrateur d’entreprises, matricule de solde n°657.771/G, est nommé Consul général de la République du Sénégal à Abidjan (République de Côte d’Ivoire).



 Monsieur Abdoulaye DIALLO, Chancelier des Affaires étrangères principal de classe exceptionnelle, matricule de solde n°513.587/C, est nommé Consul général de la République du Sénégal à Bordeaux (République française) ;



 Le Chef d’Escadron Abdourakhmane PAM de la Gendarmerie nationale, est nommé Directeur de la Lutte contre les Encombrements à la Direction générale du Cadre de Vie et de l’Hygiène publique au Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, en remplacement du Colonel Magatte MBAYE, appelé à d’autres fonctions ;



 Monsieur Aliou NDIAYE, Conseiller en Planification, est nommé Président du Comité paritaire public-privé des Zones économiques spéciales.

