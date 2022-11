lundi 21 novembre 2022 • 723 lectures • 0 commentaires

Société 3 heures Taille

Dakar va abriter, à partir du 25 novembre prochain, la onzième édition du «Partcours». Quinze jours d’événements culturels qui se dérouleront dans 30 espaces d’art de la capitale sénégalaise.

À Dakar, le monde de l’art ouvre le "Partcours" pour sa onzième édition. Il s’agit de la principale manifestation collective des espaces d’art et de savoir se tenant annuellement. Une expérience unique sur le continent.



En effet, trente entités professionnelles vont mettre leur programmation en commun, dévoilant une autre géographie de la ville. Toutes les formes d’art y sont représentées : peinture, sculpture, architecture, installation, vidéo, impression, photographie, performance et discussions.



Les vernissages sont ouverts au grand public et sont organisés par jour et par quartier. Les espaces resteront connectés tout au long de l’année, dans un échange soutenu sur les actualités culturelles, pour une réflexion et une mémoire continue de la vie artistique de Dakar.



«Si la métamorphose de la cité et la boulimie foncière s’accentuent dans nos espaces urbains, accentuées par le non-respect de la nature et du patrimoine architectural, le travail des espaces d’art et des créateurs perpétue dans Dakar le sens de la ville et de l’engagement citoyen. Ce travail nous offre encore la possibilité de nous étonner, de retrouver le mystère dans les quartiers. Autant de fragments, de gestes disséminés dans la cité et réunis en un mouvement collectif qui éclate au moment annuel du Partcours. Empreintes dans la ville, où chacune des propositions est comme une graine, comme un chemin à suivre pour mieux s’y perdre», expliquent les organisateurs dans leur document de presse.



Rendez-vous donc, à partir du 11 décembre