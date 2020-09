vendredi 28 août 2020, par Daouda Mine

La page Akilee tournée, Senelec introduit de nouveaux compteurs intelligents pour les consommateurs

iGFM - (Dakar) - Désormais les clients peuvent suivre à distance leur consommation en électricité. Acheter des crédits grâce aux applications informatiques. C’est le tout nouveau programme de la Senelec, avec des compteurs intelligents. Le lancement officiel a eu lieu, ce jeudi à l’île de Gorée.



Compteurs intelligents, c’est la nouvelle offre de facturation que la Senelec propose à ses clients. Un programme de digitalisation innovant qui améliore la qualité, selon Pape Demba Biteye le DG.



“En plus des fonctionnalités que nous avons au niveau de Woyofal, ces compteurs sont des compteurs communicants, qui apportent plus de facilités au consommateur en lui permettant de gérer tout ce qu’il y a comme consommation, facturation avec son smartphone”, déclare-t-il sur Rfm. Senelec, à partir de sa plateforme, peut surveiller le compteur, regarder s’il y a défaillance, contrôler la qualité de service, faire un certain nombre de dépannage sans se déplacer, précise Pape Demba Biteye. Gorée, ville pilote, va recevoir 400 compteurs. Suivront 50 mille autres pour Dakar d’ici à la fin de l’année. Plusieurs autres sont prévus pour l’ensemble du territoire (Senego).



