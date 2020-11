jeudi 19 novembre 2020 • 42 lectures • 0 commentaires

La pandémie de Covid-19 progresse et continue de ravager les États-Unis

iGFM-(Dakar) Les États-Unis enregistrent plus de 150 000 nouveaux cas chaque jour, la plus forte progression depuis le début de la pandémie de Covid-19. La barre des 250 000 décès vient d’être franchie et le nombre d’hospitalisations bat des records.

Actuellement, 76 000 personnes sont hospitalisées aux États-Unis à cause du Covid-19, un pic encore jamais enregistré jusqu'ici. Les États où la pandémie progresse le plus vite sont le Dakota du Nord et du Sud, et l’Iowa, tous trois républicains.



La gouverneure de l’Iowa qui a longtemps clamé son hostilité au port du masque a finalement été contrainte de l’imposer. Comme elles, les responsables républicains du Dakota du Nord et de l’Utah ont mis en place cette directive après avoir passé des mois à la contester. Il faut dire que le taux de positivité dépasse les 50% dans certains de ces États.

Les démocrates ont une approche beaucoup plus agressive : le maire de New York a annoncé la fermeture des écoles publiques de la ville après que le taux de positivité a repassé la barre des 3%.

Le président élu Joe Biden a rencontré ce mercredi 18 novembre des représentants du personnel de santé, il demande aux Américains d’éviter de se rassembler pour les fêtes de Thanksgiving la semaine prochaine. Donald Trump lui n’a pas commenté ces chiffres catastrophiques. Le président se concentre sur la contestation du résultat de l'émection présidentielle.

