iGFM (Dakar) La cérémonie de passation de service entre le nouveau Premier ministre Sidiki Kaba et son prédécesseur Amadou Ba est prévue, samedi, à 11h à la Primature, annonce un communiqué transmis à l’APS.

Le président Macky Sall a dissous le gouvernement, mercredi, et nommé dans la foulée Sidki Kaba Premier ministre en remplacement de Amadou Ba, candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar à l’élection présidentielle prévue le 24 mars.



Me Sidki Kaba était ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique dans le précédent gouvernement.



Sidiki Kaba, juriste de formation, plusieurs fois ministre, est le 5e Premier ministre sous Macky Sall depuis 2012.



