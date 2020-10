samedi 17 octobre 2020 • 89 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le conflit entre Cristiano Ronaldo et le ministre des sports italien fait couler beaucoup d'encre, le message de Ronald Koeman à Antoine Griezmann ne passe pas inaperçu et Carlo Ancelotti peut mettre fin à une disette de dix ans avec Everton, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.

Le ton monte entre Cristiano Ronaldo et le ministre des sports italien

En Italie, le retour de Cristiano Ronaldo à Turin alors qu'il avait été testé positif à la Covid-19 avec la sélection portugaise fait toujours couler beaucoup d'encre. En effet, ce retour n'a pas plu au ministre des sports italien, Vincenzo Spadafora, qui avait accusé le quintuple Ballon d'Or d'avoir enfreint les protocoles sanitaires. Et CR7 lui a répondu. Cela fait d'ailleurs la Une de Tuttosport qui reprend les mots de la star de la Juve : « Arrête de mentir Spadafora ! J'ai respecté tous les protocoles. » De quoi alimenter un peu plus la polémique entre les deux hommes. Pour le Corriere dello Sport, «CR7 est un conflit d'État», désormais. Et la Vieille Dame se déplace ce soir à Crotone dans ce contexte très particulier. En tous cas, Ronaldo a donné de ses nouvelles dans un live Instagram et s'est montré rassurant sur son état de santé. «Je ne ressens aucune douleur, je dors bien, je n'ai aucun symptôme. (…) Je suis tout seul chez moi, isolé, pendant les dix prochains jours encore.»

Ronald Koeman se montre ferme dans ses choix avec Griezmann

On prend la direction du FC Barcelone où le recadrage de Ronald Koeman à Antoine Griezmann fait les gros titres en Catalogne. En marge du rassemblement de l'équipe de France, le champion du Monde 2018 avait déclaré que Didier Deschamps savait le placer à son meilleur poste sur le terrain, faisant ainsi référence à son rôle souvent flou au Barça. Le journal Sport revient sur cette polémique qui prend de l'ampleur ces derniers jours et estime qu'au Barça mainmettant, c'est Koeman qui décide. Présent en conférence de presse hier, l'entraîneur blaugrana a tenu à mettre les choses au point : «J'ai parlé avec Antoine hier et pas parce qu'il a parlé. Nous avons parlé de sa position et de sa performance. Je lui ai dit que je cherche le meilleur pour l'équipe et si je pense que sa position est meilleure sur l'aile droite avec plus de liberté… À la fin, je décide pour le bien de l'équipe. Chaque joueur doit en tirer le meilleur parti.» Pour Mundo Deportivo, «Ronald Koeman conclut le débat sur la position de Griezmann.»

Carlo Ancelotti et Everton peuvent mettre fin à une disette de dix ans face à Liverpool

On traverse la Manche où la Premier League reprend cet après-midi avec un choc entre Everton et Liverpool. Le Guardian en fait sa couverture et rappelle que la dernière victoire des Toffees remonte à dix ans déjà ! Est-ce donc le moment pour les joueurs de Carlo Ancelotti de mettre fin à une telle disette et de fêter cet anniversaire dignement ? « Dix ans jour pour jour après sa dernière victoire dans le derby de Merseyside, Everton, leader du classement, peut-il à nouveau battre ses rivaux de la ville ? » De son côté, le Daily Telegraph assure que le Everton de Carlo Ancelotti revient sur le devant de la scène. «Les nouveaux voisins sont bruyants», s'enflamme le quotidien et s'interroge : «peuvent-ils enfin battre Liverpool ?» Réponse cet après-midi ! Enfin, le Times s'attend à un «Derby de démolition» entre les deux équipes ! Voilà un choc qui promet.