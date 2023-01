mercredi 18 janvier 2023 • 281 lectures • 0 commentaires

Tan que Macky Sall ne met pas un terme aux fonctions de Mansour Faye, ce dernier ne compte pas rendre le tablier. Le ministre des Transports a encore déclaré hier qu’il ne démissionnerait pas.

La démission de Mansour Faye. C’est le vœu de certains sénégalais, au vu de la gravité de l’insécurité routière ces derniers jours. Mais, le ministre ne compte pas jeter le tablier. «Gniy wakh sou lene nékhé nagnou wakh. Que ceux qui parlent, continuent de parler s’ils veulent», a répondu hier, le ministre des Transports, face à la presse.



Mansour Faye d’ajouter : «Je conseille vraiment à ces citoyens d’avoir plus d’endurance. Parce que moi je me focalise sur les missions que le président de la République a bien voulu me confier. Je ferai de mon mieux pour m’acquitter de ma tâche et essayer d’apporter une solution aux sénégalais.