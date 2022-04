mercredi 13 avril 2022 • 166 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Karim Benzema rend fou la presse européenne, l'Espagne en folie après l'exploit de Villarreal, l'Atlético de Madrid vise un buteur de renom, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.

Karim Benzema, le sauveur du Real Madrid



Un quart de finale retour tout simplement épique ! Héroïques, les Blues ont remonté leur retard du match aller et ont même réussi l'opération remontada en menant 3-0 à un quart d'heure de la fin. Complètement K.O., le Real Madrid a dû attendre un miracle pour éviter une humiliation. Ce miracle s'appelle Luka Modric qui a délivré une offrande à Rodrygo. Puis dans la prolongation, l'éternel sauveur Karim Benzema a de nouveau frappé. Qui d'autre que lui en même temps ! Un coup de casque qui envoie le Real Madrid en demi-finale. La planète football rend hommage à KB9 en ce mercredi matin. «Benzema magic», s'amuse le Corriere dello sport. «Complètement fou», résume la Dernière Heure avec l'attaquant français en illustration. Pour le journal L'Équipe, Benzema a inscrit le «but en or». Une nouvelle prestation XXL de KB9.



L'Espagne adoube Villarreal !



Julian Nagelsmann avait prédit l'enfer aux hommes d'Unai Emery, ce sont finalement les Bavarois qui l'ont vécu. Si Robert Lewandowski a inscrit le but qui a permis au Bayern Munich d'accrocher la prolongation, Chukwueze a envoyé les siens en demi-finale de la Ligue des Champions au terme d'un contre assassin. «Grands d'Europe» s'enflamme ce mercredi matin Superdeporte. Pour le Mundo Deportivo, c'était un «sous marin nucléaire» ! «Villarreal historique», clame Sport sur sa Une. Vainqueur de l'Europa League la saison dernière, le sous-marin jaune sera cette année présent dans le dernier carré de la plus prestigieuse des compétitions européennes.