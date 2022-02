mercredi 23 février 2022 • 608 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Découvrez la plaque du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio inauguré, hier mardi, par le Président de la République du Sénégal, Macky Sall.

Cette infrastructure de dernière généraion a une capacité de 50.000 places . Elle pourra accueillir les grandes compétitions internationales comme les matchs de l'équipe nationale A du Sénégal. Les travaux qui ont été réalisés par 2500 travailleurs (hommes et femmes), ont duré 17 mois. Pour son inauguration, le chef de l'Etat a invité plusieurs présidents et des légendes du football sénégalais et africain.