La Premier League refuse les 5 changements

iGFM (Dakar) Avec la crise liée au coronavirus, le football a été changé. Les championnats ont fini plus tard, la Ligue des Champions se jouera sur des matches uniques et quelques règles ont évolué. En effet, depuis la reprise, les clubs peuvent faire cinq changements par rencontre (seulement lors de trois périodes). En France, on aura droit à cette règle la saison prochaine comme l’a indiqué la Ligue de football professionnel (LFP).

Mais ce ne sera pas le cas en Angleterre visiblement. En effet, les clubs du Royaume ont voté contre cette loi et on retrouvera donc, outre-Manche, la saison prochaine, les trois remplacements habituels. Cette règle avait créé débat puisque selon certains, elle montrait les disparités des effectifs entre les formations les plus puissantes et celles qui sont plus modestes. Retour à la normale donc en Angleterre.