samedi 29 avril 2023

iGFM - (Dakar) L'un des doyens de la presse sénégalaise, le journaliste-formateur Mame Less Camara n'est plus.

La nouvelle de son décès est tombée ce matin. Mame Less Camara a également été secrétaire général du Syndicat des professionnels de l’Information et de la Communication du Sénégal (Synpics). Journaliste, enseignant-formateur, il est passé par des organes tels que la Rts, la Tfm WalF , Bbc, Envi FM autres. Avec son décès, c'est la presse nationale et internationale qui devient orpheline.