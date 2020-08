La presse espagnole fracasse le FC Barcelone

iGFM-(Dakar) La lourde défaite du FC Barcelone fait les gros titres en Espagne, la presse madrilène se régale et Andrea Pirlo a quelques idées pour sa Juventus, voici votre revue de presse Foot Mercato du samedi 15 août 2020.

La presse catalane dans tous ses états…

En Espagne, la lourde défaite du FC Barcelone contre le Bayern Munich (8-2) fait les gros titres ! Et la presse catalane ne fait pas dans la dentelle ce matin et se montre très virulente envers le Barça. Pour le journal Sport, c’est «une humiliation historique» ! «Un Barça ridicule a subi sa plus grande défaite en Europe et a connu une saison pitoyable sans aucun titre pour la première fois en 12 ans.» Et ce sont les déclarations de Gérard Piqué qui sont mises en avant. L’un des cadres du vestiaire annonce qu’il est prêt à quitter le club si c’est ce qu’il faut. Pour Mundo Deportivo, c’est une «fin de cycle scandaleuse» ! Le Bayern a donné une leçon au Barça, ce qui correspond à une défaite historique. Quique Setién est condamné, Piqué estime que son équipe a touché le fond et Josep Maria Bartomeu annonce des changements radicaux à tous les étages du club. Le Barça tremble ce matin ! De son côté, L’Esportiu indique que «c’est terminé» ! «Le Barça a touché le fond avec une défaite humiliante en Ligue des champions contre un Bayern infiniment supérieur qui a fait ce qu’il voulait avec le Barça.»

… La presse madrilène jubile

On reste en Espagne où cette défaite historique du Barça fait couler beaucoup d’encre ! Et forcément la presse madrilène se régale de cette énorme déconvenue. Pour Marca, c’est «la honte», «une humiliation historique» ! Il n’y a pas de clubs espagnols en demi-finale de la Ligue des Champions, c’est une première depuis 13 ans rappelle le canard. AS aussi y va fort et parle d’«humiliation historique». «La catastrophe face au Bayern ouvre une crise aux conséquences imprévisibles qui touche tous les niveaux du club», juge le quotidien. De son côté, Bild rend hommage à ses héros et estime que c’est «une victoire gigantesque contre Lionel Messi» ! La presse allemande jubile ce matin. Ce revers historique pour le Barça résonne de l’autre côté de l’Atlantique puisque le journal argentin Olé estime que «Messi devrait avoir honte» ! Toute la presse s’en donne à cœur joie, et cette grosse déconvenue va laisser des traces au Barça.

Andrea Pirlo dresse les contours de sa Juve

Enfin, on termine ce tour de la presse en Italie où là aussi la défaite du FC Barcelone fait les gros titres, mais Tuttosport se penche sur le futur de la Juventus qui est aussi au centre des attentions depuis une semaine. Le journal transalpin dresse «la Juve d’Andrea Pirlo» ! Et comme l’indique le quotidien, Cristiano Ronaldo sera la pièce maîtresse du nouveau coach turinois. L’ancien milieu de terrain veut associer le Portugais avec sa nouvelle recrue Dejan Kulusevski et un buteur. Et Pirlo a l’embarras du choix puisque la Vieille Dame surveille Arkadiuz Milik, Edin Dzeko, Raul Jiménez ou encore Alvaro Morata. Mais surtout, Pirlo veut rapatrier Paul Pogba pour «revitaliser le milieu de terrain de la Juve» et le Français serait un bon complément à Arthur devant la défense. Voilà à quoi la Juve d’Andrea Pirlo veut ressembler.