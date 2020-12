mardi 15 décembre 2020 • 69 lectures • 0 commentaires



iGFM (Dakar) La presse espagnole s'impatiente du match Barça-PSG, l'hommage de la presse anglaise à Gérard Houllier ou encore le coup de pression de la Juve à Dybala, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.

La presse espagnole salive d'avance du choc Barça-PSG

FC Barcelone-Paris Saint-Germain. Quatre ans après la remontada historique du club catalan face aux Parisiens, le tirage au sort hier des 8es de finale de la Ligue des Champions nous a offert une revanche au printemps prochain. Et bien entendu, même s'il va falloir patienter deux mois, la presse espagnole salive d'avance de ce duel au sommet. Surtout, de l'affrontement entre les deux amis, qui seront adversaires pour deux matches, Lionel Messi et Neymar. C'est d'ailleurs cette passe d'armes qui fait la une de Sport et de Mundo Deportivo ce mardi matin. Les deux journaux ont déjà hâte d'y être. Comme El Pais, qui pense que, pour le Brésilien, ce tirage, s'est révélé être «un véritable cauchemar». En effet, pour le quotidien, il va retrouver un club et des supporters qui ont toujours du ressentiment envers lui après son départ de 2017. Le Barça et Neymar sont aussi en conflit sur le terrain juridique, mais aussi médiatique. Les appels du pied incessants du Ney vers Lionel Messi agacent en Catalogne ces derniers temps.

L'hommage de la presse anglaise à Gérard Houllier

Gérard Houllier est décédé hier à l'âge de 73 ans. La nouvelle a été ressentie brutalement en France, notamment à Lyon dont il était conseiller du président Jean-Michel Aulas et avec qui il a décroché deux titres de champion de France en 2006 et 2007. Mais la tristesse s'est propagée aussi jusqu'en Angleterre où le technicien français a laissé une trace indélébile du côté de Liverpool. En 2000-2001, il avait remporté notamment trois titres avec les Reds (les deux coupes nationales d'Angleterre et la Coupe de l'UEFA). Plusieurs quotidiens lui rendent hommage ce mardi. Comme The Guardian, The Times, qui considère qu'Houllier a changé à jamais le fonctionnement de Liverpool, ou encore le Daily Telegraph qui affiche les mots de Jamie Carragher. L'ancien défenseur de Liverpool a avoué avoir perdu «une figure paternelle, un héros», hier.

Agnelli met un coup de pression à Dybala

Le cas Paulo Dybala continue d'agiter la chronique du côté de la Juventus. Au-delà des incompréhensions avec Andrea Pirlo sur son temps de jeu cette saison, l'Argentin agite aussi la coulisse concernant sa prolongation de contrat. Et ce matin, s'affichent en une du Corriere dello Sport, les mots forts du patron de la Juve, Andrea Agnelli. Le boss de la Vieille Dame met clairement un coup de pression à la Joya. «J'attends une réponse, y compris sur le terrain, d'une offre qui ferait de lui l'un des 20 joueurs les mieux payés au monde», a-t-il lâché. Pas sûr que ça lui permette de calmer les choses, mais on attend désormais la réponse de Dybala. Sur le terrain et dans les médias.