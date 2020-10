mardi 6 octobre 2020 • 65 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le mercato du FC Barcelone laisse perplexe en Espagne, la déroute de Manchester United ce week-end pourrait coûter cher à Ole Gunnar Solskjær et l'arrivée de Federico Chiesa à la Juve ne passe pas à la Fiorentina, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.

La presse catalane regrette le mercato du Barça

Dans la péninsule ibérique, le mercato n'a pas fait que des heureux ! Jusqu'au dernier moment, le FC Barcelone a tenté de faire un coup. Mais malheureusement, cela ne s'est pas passé comme prévu et la presse catalane est clairement dégoutée ce matin. Le journal Sport titre : « sans transferts de dernière minute. » Le dossier Memphis Depay est tombé à l'eau à cause du refus d'Ousmane Dembélé de rejoindre Manchester United ! Ronald Koeman est donc sans véritable avant-centre. Eric Garcia, le défenseur de Manchester City, devra attendre jusqu'en décembre. «Le club a essayé de le signer jusqu'à la dernière minute mais n'était pas prêt à payer les 20 millions demandés par City». Mundo Deportivo revient aussi sur cette journée décisive pour le club blaugrana. Le journal catalan désigne clairement Ousmane Dembélé comme le fautif dans l'échec du recrutement de Memphis Depay. Seule satisfaction de ce dernier jour, le prêt de Jean-Clair Todibo au Benfica Lisbonne pour deux saisons et le départ de Rafinha pour le PSG.

L'étau se resserre sur Ole Gunnar Solskjær

En Angleterre, la lourde défaite de Manchester United contre Tottenham, dimanche (6-1), devrait avoir de lourdes conséquences pour Ole Gunnar Solskjær ! En effet, le Daily Star lâche une véritable bombe ce matin sur sa couverture et annonce que les Red Devils discutent avec Maurico Pochettino ! « United, frappé par la crise, prêt à se battre pour l'ancien patron des Spurs», écrit le tabloïd, pour qui il ne fait aucun doute que l'entraîneur norvégien est clairement menacé ! Même son de cloche en Une du Daily Express qui estime pour sa part que «United joue la montre avec Pochettino». Les jours sont désormais comptés pour Ole Gunnar Solskjær !

Chiesa, un traitre aux yeux de la Fiorentina

Évidemment, le mercato est présent un peu partout sur les journaux sportifs européens. L'Italie ne déroge pas à la règle et c'est l'arrivée de Federico Chiesa à la Juventus qui fait la Une de la Gazzetta dello Sport ! Le journal au papier rose estime que «la Vieille Dame est déjà dans le futur avec Chiesa», d'où le titre «la jeune Dame !» Tuttosport revient également sur cette arrivée qui risque de faire du bruit chez les supporters de la Fiorentina. Le quotidien turinois souligne la colère des tifosi de la Viola, qui estiment que ce transfert est une «trahison» de la part de l'attaquant. Le prochain match entre les deux équipes s'annonce particulier pour Chiesa !