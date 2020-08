La presse européenne salue la qualification « historique » du PSG

iGFM (Dakar) Le club français fait les gros titres de la presse européenne, l’arrivée du nouveau coach du Barça se précise, et l’avenir de Lionel Messi pose question en Espagne, voici votre revue de presse du 19 août 2020.

La victoire de Paris fait grand bruit

La qualification parisienne fait les gros titres, partout en Europe. C’est le cas notamment en Espagne, à l’image de As qui en fait sa couverture ce mercredi. «Ils volent vers la gloire», pour le quotidien ibérique. Selon The Guardian, c’est «Neymar qui guide la marche parisienne, pour sa première finale». La nouvelle fait visiblement grand bruit outre-Manche, The Daily Telegraph parle aussi de «balade parisienne». De son côté, le Daily Mail voit aussi Neymar comme le principal leader de cette qualification. En Allemagne, Bild préfère voir le verre à moitié plein, et résumer cette défaite de Leipzig comme la victoire d’un coach germanique et salue sa présence en finale. En Argentine, la victoire fait également la couverture des journaux. C’est le cas d’Olé qui fait dans le jeu de mots et titre «Di Magia», pour saluer la performance de l’international argentin, élu d’ailleurs homme du match. Enfin, en Italie aussi la nouvelle fait la Une des médias. Dans ses pages intérieures, La Gazzetta dello Sport rend hommage à l’écurie française : «Paris tu es grand».

Ça brûle pour Koeman !

En Espagne, si la victoire parisienne est bien sûr évoquée dans les médias, le Barça continue lui aussi de faire parler. Il faut dire que les Catalans ont été actifs ces derniers jours, et qu’il y a eu du changement, avec entre autres les départs de Quique Sétien, et d’Éric Abidal. Ronald Koeman est le favori numéro 1 pour prendre la place sur le banc blaugrana. Et d’après Sport, ce serait même déjà signé ! Il sera officiellement le nouveau coach aujourd’hui affirme le quotidien. Le fond est identique avec Mundo Deportivo, qui explique que le sélectionneur des Pays-Bas est à Barcelone, et qu’il attend d’être présenté ce mercredi. Enfin, pour le journal néerlandais AD, cette arrivée pour tenir les rênes de l’équipe catalane est comme un «retour à la maison» pour Koeman qui a joué plus de 250 matches avec le Barça, au début des années 1990.

L’avenir de Messi pose question

L’autre nom qui fait réagir en Espagne, c’est celui de Lionel Messi ! Et c’est surtout son avenir qui inquiète de l’autre côté des Pyrénées. Car la déculottée prise face au Bayern 8 buts à 2 aurait fait réfléchir «La Pulga», qui se poserait maintenant la question de savoir si rester à Barcelone était une bonne idée. Marca l’affirme dans son édition du jour, il «tiendrait son club en haleine» et laisserait s’installer un flou autour de son futur. Messi aurait plusieurs offres et prendrait tout son temps pour les étudier. Hier, son compatriote Gonzalo Higuain lui déconseillait l’Angleterre et la Premier League, à cause de son engagement physique très élevé. Aujourd’hui, les journaux s’emparent du sujet à l’image du Daily Star. «L’Angleterre ? cela va te bousiller», peut-on lire en Une du tabloïd.