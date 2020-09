samedi 19 septembre 2020 • 31 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'Angleterre heureuse du retour de Gareth Bale à Tottenham , l'Espagne soulagée de s'en débarrasser et le Bayern reprend la Bundesliga avec panache, voici votre revue de presse du 19 septembre 2020.

Le retour de Bale à Tottenham salué par la presse britannique...

On traverse la Manche où le retour de Gareth Bale à Tottenham fait les gros titres de la presse anglaise. Sept ans après son départ, le Gallois est de retour chez les Spurs ! Cela fait la Une du Guardian qui s'enflamme du mercato des Londoniens avec ce gros coup réalisé. Alors que le Real Madrid ne comptait plus sur l'attaquant, Tottenham l'accueille à bras ouverts. L'Angleterre se réjouit de retrouver un joueur qui avait illuminé la Premier League avant son départ en Espagne. Pour le Times, «Bale doit montrer qu'il est encore un joueur de football» de haut niveau. Avec les Spurs, il va avoir l'occasion de le montrer. «Est-il le même joueur que celui qui est parti ? », s'interroge le quotidien. De son côté, le Daily Express estime que c'est le «retour du héros» !

... l'Espagne savoure son départ

Si l'Angleterre se réjouit du retour de Gareth Bale à Tottenham, la presse espagnole est bien contente que le Gallois quitte le Real Madrid. D'ailleurs, Marca n'y va pas par quatre chemins avec ce titre : «Il est à vous !» : «Bale arrive à Tottenham sur ordre de Mourinho... mais il est blessé pendant un mois», ce qui régale le journal madrilène ! «Il reste à savoir si ce nouveau pépin physique affecte le transfert», indique le canard. Pour le quotidien AS, Bale passe de «vilain à héros». Le Gallois «a été reçu à Londres avec les honneurs de superstar. Tottenham prévoit de le présenter aujourd'hui. Sa blessure au genou va retarder ses débuts en Premier League.»

Le Bayern puissance 8

Et on termine ce tour de la presse en Allemagne où le Bayern Munich a redémarré la Bundesliga avec un carton ! «Le club bavarois a démantelé Schalke 04», hier soir, 8-0 comme l'écrit le journal Bild. Les champions d'Europe en titre prouvent qu'ils ont encore faim après leur triplé de la saison dernière et recommencent cette nouvelle saison sur les mêmes bases que la précédente. Seul bémol à cette soirée parfaite, «les occasions vendangées par Robert Lewandowski», indique le quotidien. Pour Waz, «le Bayern commence à être furieusement impitoyable, avec ce 8-0 contre Schalke. Gnabry a marqué le premier but de la nouvelle saison de Bundesliga après seulement trois minutes et 23 secondes. Munich menait déjà à la pause 3-0.» De quoi reprendre les bonnes vieilles habitudes pour les joueurs d'Hansi Flick.