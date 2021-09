lundi 6 septembre 2021 • 434 lectures • 0 commentaires

Sport 3 heures Taille

iGFM (Dakar) L'imbroglio sanitaire autour de Brésil-Argentine, Jesse Lingard a envoyé un message de bienvenue à Cristiano Ronaldo, le record d'invincibilité de l'Italie gâché, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.

Brésil-Argentine, une honte pour la presse mondiale

Diffusé en prime-time, ce Brésil-Argentine était très attendu. Mais la rencontre n'a finalement pas eu lieu en raison d'un incroyable imbroglio sanitaire. Le match a été interrompu par un membre de l'agence brésilienne de veille sanitaire, qui s'est invité sur la pelouse à la 5ème minute. Il a été confirmé par la suite que le match avait été interrompu en raison d'un «non-respect des règles de santé publique, qui impliquent quatre joueurs argentins». La presse mondiale qualifie ces scènes surréalistes de honteuses en ce lundi matin. Fiasco à Sao Paulo, écrit L'Equipe, alors qu'Outre Manche, on parle de «farce brésilienne».

Jesse Lingard imite Cristiano Ronaldo

Un doublé et une passe décisive pour Jesse Lingard face à Andorre lors de la large victoire de l'Angleterre (4-0). Pour son retour avec la sélection des Three Lions, lui qui n'a pas été retenu pour l'Euro 2020, il a marqué des points. Il a également tenu à faire passer un message à son nouveau coéquipier Cristiano Ronaldo en imitant sa célébration. Un message en guise de cadeau de bienvenue.

Une Italie record mais...

36. C'est le nouveau record d'invincibilité établi par l'Italie, grâce à son nul face à la Suisse hier (0-0). Une série monstrueuse que la presse italienne célèbre à moitié en ce lundi matin. «Un record gâché», écrit la Gazzetta dello Sport. En effet, si la Nazionale est toujours en tête de son groupe avec 4 points d'avance, la Nati a deux matchs de retard à son compteur. La qualification pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar est encore loin d'être acquise.

Avec Footmercato