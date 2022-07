vendredi 22 juillet 2022 • 329 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le président de la CAF, Patrice Motsepe, a déclaré vendredi, à Rabat, que les footballeuses africaines doivent gagner beaucoup d'argent.

"Il y a de bonnes choses qui sont en train d’être faites dans le football féminin. Et les footballeuses doivent gagner beaucoup d’argent. Je me suis engagé, ça fait partie de mon travail, de faire de sorte que les footballeuses africaines gagnent plus d’argent."



La mise en place de la Super League, un nouveau souffle financier



"Avec le projet de la Super League africaine, les joueuses qui évoluent en Afrique pourront gagner plus d’argent. C’est déjà une bonne chose que l’un des critères de participation des clubs à cette compétition est d'avoir une section féminine au sein de son entité. Il y aura plus d’argent pour les clubs et notamment pour le football féminin."