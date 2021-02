vendredi 5 février 2021 • 4051 lectures • 2 commentaires

La propriétaire du salon de massage, sweet Beauté a réagi suite aux accusations de viol et de menace de mort d’une de ses employées à l’encontre du leader du Pastef, Ousmane Sonko

Elle confie qu’après chaque voyage, Ousmane Sonko vient faire un message tonifiant relaxant (Massage de dos et il ne se déshabille que pour montrer son dos). ''C'est le seul massage que l'ont fait d'ailleurs. Il n'y a pas de viol et il ne peut pas y avoir de viol.'', lance t-elle.



« La maison, c'est une maison familiale. Le jour des faits, mon mari et son ami étaient là de même qu’une amie à moi, mon employée, la bonne et ma petite fille. Il ne peut pas y avoir ces genres de choses, ici. Je connais Sonko et c’est quelqu’un de sérieux. Il n'est pas ce genre de personne. C'est un tissu de mensonge», confie la responsable de Sweet massage au micro de notre confrère Buur Guédé.



Elle ajoute: ''à Chaque fois qu'on lui faisait le massage, il restait assis sur une chaise... Et s'il se faisait masser par quelqu'un d'autre, il mettait un turban sur son visage. Et, il venait avec sa pommade''