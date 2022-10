La réaction de Ousmane Faye (MWS) sur la candidature de Macky Sall en 2024

vendredi 28 octobre 2022

iGFM-(Dakar) Interpellé sur la.prochaine candidature du président Macky Sall, Ousmane refuse qu'on émette l'hypothèse d'un troisième mandat et qu'on devrait plutôt parler de deuxième quinquennat. Ce débat est déjà réglé par les textes et règlements en vigueur et qui donnent droit à deux mandats de cinq ans. Donc le président peut bien aspirer à un second quinquennat", dit-il.

Par ailleurs, il estime que: " Macky Sall est le principal concerné par cette affaire, et s'il juge qu'il pourrait briguer un second quinquennat, sa légalité ne se pose pas et il aura notre soutien total. Même l'opposition l'avait déjà théorisé...'' PUBLICITÉ

