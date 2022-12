mardi 6 décembre 2022 • 393 lectures • 0 commentaires

Ousmane Sonko a rallié son domicile au terme de sa confrontation avec Adji Sarr. Tout comme ses avocats, il s’est montré confiant.

«Ce n’était pas une confrontation. C’était un massacre», a brièvement dit le leader de Pastef chez lui. Pour rappel, Ousmane Sonko est accusé de viol par Adji Sarr. Et ce mardi, le doyen des Juges a organisé une confrontation entre eux.



«Si la confrontation était un combat, on peut dire que la partie adverse a perdu. On attendait la fille pour qu’elle vienne nous fournir les preuves de l’existence d’un viol, mais elle n’a pas voulu s’affirmer et s’est retranchée dans un silence qui nous a nous-mêmes surpris", a déclaré Me Bamba Cissé, avocat de Sonko, au terme de la confrontation.